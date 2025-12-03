Фон дер Ляйен рассказала о «заре новой эры» для Евросоюза

Фон дер Ляйен: запрет на импорт газа из России станет зарей новой эры в ЕС

Отказ от российских энергоносителей обеспечить энергонезависимость для Европы, это станет «зарей новой эры» для блока. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Отказ от углеродных ресурсов из России станет зарей новой эры энергонезависимости Евросоюза», — подчеркнула она.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа после отказа от российских энергоносителей будет закупать газ значительно дороже.

По мнению Пескова, это решение ЕС «ускорит процесс утраты европейской экономики».

Утром 3 декабря стало известно, что Совет и Парламент Европейского союза приняли предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Постановлением вводится поэтапный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из РФ с полным запретом, который должен вступить в силу с конца 2026 года и осени 2027 года соответственно.

Ранее Норвегия на фоне санкций против России заработала €55 млрд за счет поставок газа в ЕС.