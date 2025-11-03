В ФРГ заявили, что промышленное производство в ЕС падает третий год подряд

Министр Райхе: в ЕС третий год подряд снижается промышленное производство

В Европейском союзе (ЕС) третий год подряд падает промышленное производство, а разрыв в производительности труда с США увеличивается. Об этом рассказала министр экономики Германии Катерина Райхе, передают «Известия».

«Промышленное производство в Европе снижается с 2022 года, третий год подряд, со снижением на 2% в 2024 году и на 1,4% в 2023 году. Таким образом, Европа теряет конкурентоспособность», — подчеркнула она.

По словам Райхе, разрыв в производительности труда между ЕС и США увеличился с 15 до 30% за последние два десятилетия.

Европа должна занять твердую позицию в глобальной конкуренции, отметила министр, и не позволить себе быть раздавленной между двумя мощными полюсами.

28 октября Райхе заявила, что Германия переживает экономический спад и в настоящее время является неконкурентоспособной. По ее словам, на фоне торговой политики Соединенных Штатов и Китая ФРГ находится в центре глобальной напряженности между открытыми рынками и геополитическими интересами.

Ранее канцлер Германии признал сложное положение страны.