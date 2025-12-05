Аналитик дал прогноз по ключевой ставке на 2026 год

Банк России прогнозирует ключевую ставку на 2026 год на уровне 13-15%, однако в реальности она может быть выше — 15-16%. Такое мнение в интервью РИАМО высказал аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов.

Учитывая, что геополитическая ситуация остается напряженной, а санкции продолжают действовать, есть основания полагать, что доходы от экспорта будут снижаться, а импорт, хотя и медленно, возвращаться к своим обычным значениям, отметил эксперт.

«Даже в текущих нестандартных условиях избытка валютной ликвидности во внутреннем контуре и перевода части расчетов во внешний контур, раньше или позже валютная ликвидность начнет заканчиваться. Результатом этого процесса будет ослабление рубля, которое будет транслировано в инфляцию. ЦБ, в свою очередь, будет вынужден продолжать жесткую денежно-кредитную политику», — резюмировал Иванов.

Накануне директор департамента по ДКП Банка РФ Андрей Ганган заявил, что Центробанк намерен действовать аккуратно в вопросе снижения ключевой ставки для того, чтобы не развернуть тренд на замедление инфляции.

Он считает, что, скорее всего, потребуется более плавное снижение ключевой ставки, чем предполагалось до этого. По его словам, на данный момент среднегодовая ставка на 2026 год прогнозируется в диапазоне 13-15%.

Ранее глава ВТБ допустил снижение ключевой ставки до конца года.