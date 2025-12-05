На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аналитик дал прогноз по ключевой ставке на 2026 год

Аналитик Иванов: средняя ключевая ставка ЦБ в 2026 году составит 15-16%
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Банк России прогнозирует ключевую ставку на 2026 год на уровне 13-15%, однако в реальности она может быть выше — 15-16%. Такое мнение в интервью РИАМО высказал аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов.

Учитывая, что геополитическая ситуация остается напряженной, а санкции продолжают действовать, есть основания полагать, что доходы от экспорта будут снижаться, а импорт, хотя и медленно, возвращаться к своим обычным значениям, отметил эксперт.

«Даже в текущих нестандартных условиях избытка валютной ликвидности во внутреннем контуре и перевода части расчетов во внешний контур, раньше или позже валютная ликвидность начнет заканчиваться. Результатом этого процесса будет ослабление рубля, которое будет транслировано в инфляцию. ЦБ, в свою очередь, будет вынужден продолжать жесткую денежно-кредитную политику», — резюмировал Иванов.

Накануне директор департамента по ДКП Банка РФ Андрей Ганган заявил, что Центробанк намерен действовать аккуратно в вопросе снижения ключевой ставки для того, чтобы не развернуть тренд на замедление инфляции.

Он считает, что, скорее всего, потребуется более плавное снижение ключевой ставки, чем предполагалось до этого. По его словам, на данный момент среднегодовая ставка на 2026 год прогнозируется в диапазоне 13-15%.

Ранее глава ВТБ допустил снижение ключевой ставки до конца года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Выбор за вас или покупки без выбора. Как ИИ-ассистенты становятся шопинг-консультантами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами