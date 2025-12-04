Банк России пообещал «действовать аккуратно», корректируя ключевую ставку

Центральный банк России намерен действовать аккуратно в вопросе снижения ключевой ставки для того, чтобы не развернуть тренд на замедление инфляции. Об этом заявил директор департамента по ДКП Банка РФ Андрей Ганган, передает «Интерфакс».

Он отметил, что, скорее всего, потребуется более плавное снижение ключевой ставки, чем предполагалась до этого. По словам Гангана, на данный момент среднегодовая ставка на 2026 год прогнозируется в диапазоне 13-15%.

«С одной стороны, что есть пространство для снижения с текущих уровней, но это в то же время означает, что ЦБ будет действовать очень осторожно, чтобы не развернуть без того хрупкий наметившийся тренд на замедление цен», — пояснил он.

Ганган подчеркнул, что возможные решения по ставке в декабре будут понятны ближе к заседанию совета директоров Центробанка (намечено на 19 декабря).

«Те варианты, которые будут обсуждаться, мы будем знать только на последней неделе перед заседанием по ставке», — сказал директор департамента по ДКП.

3 декабря председатель правления банка ВТБ Андрей Костин заявил, что на последнем в 2025 году заседании совета директоров Банка России может быть принято решение о небольшом снижении ключевой ставки.

