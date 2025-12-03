На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава ВТБ допустил снижение ключевой ставки до конца года

Глава ВТБ Костин заявил, что ЦБ может снизить ключевую ставку до конца 2025 года
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

На последнем в 2025 году заседании совета директоров Банка России может быть принято решение о небольшом снижении ключевой ставки. Об этом в интервью RT сообщил председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Глава ВТБ отметил, что окончательное решение зависит от данных по инфляции, которыми располагает регулятор. По мнению Костина, возможно «очень незначительное» снижение.

Банкир также поддержал политику Центрального банка РФ, которая направлена на борьбу с инфляцией. Костин добавил, что Россия должна уйти от модели высоких ставок и постоянного субсидирования экономики.

«Просто процентные ставки должны быть такими, чтобы каждый мог прийти, взять деньги и начать эффективное производство. Это станет возможным, если ключевая ставка опустится до 5, 6 или 7%», — сказал глава ВТБ.

Центробанк на заседании, прошедшем 24 октября, снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5% годовых. Решение регулятора частично совпало с прогнозом финансового рынка. По мнению экономистов и финансовых аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», банки начнут снижать ставки по вкладам и кредитам. По прогнозу экспертов, доходность депозитов уменьшится до 14-16% к началу 2026 года.

Ранее в ЦБ рассказали о планах по смягчению денежно-кредитной политики.

