Пенсии некоторых россиян вырастут на 35% в январе

Пенсии некоторых 80-летних россиян повысятся на 35% в январе 2026 года по сравнению с декабрем, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Получатели страховых пенсий по старости — 80-летние юбиляры декабря в январе 2026 года, помимо индексации, также получат дополнительно увеличенные на 11 тыс. рублей выплаты. Данная величина складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 9,58 тыс. рублей и надбавки за уход в 1414 рублей. Если, допустим, страховая пенсия у такого пенсионера в декабре 2025 года составляла 40 тыс. рублей, то в январе 2026 года она будет увеличена до 54 тыс. рублей. У пенсионера из приведенного примера страховая пенсия по старости в январе будет на 35% выше декабрьской выплаты», — отметил Балынин.

Он пояснил, что на такую динамику повлияют индексация страховых пенсий на 7,6%, удвоение фиксированной выплаты и включение в нее надбавки за уход.

С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в России будут выходные и праздничные дни. Балынин уточнил, что, если выплата пенсии приходится на этот период, человек из приведенного примера в начале декабря получит пенсию за декабрь (в размере 40 тыс. рублей), а в конце декабря — пенсию за январь, причем уже с учетом индексации на 7,6% (выше инфляции), которая состоится досрочно в январе, а не с февраля, как планировалось ранее.

Экономист подчеркнул, что ситуация с досрочными выплатами пенсий коснется в самую первую очередь тех граждан, кто получает выплаты через банк. Если же пенсионер получает пенсию через «Почту России», будут сохранены привычные даты с учетом того факта, что при совпадении даты с выходным днем работы «Почты России», выплату можно получить накануне (в последний рабочий день отделения), предупредил эксперт. При наличии вопросов по срокам доставки пенсий можно обращаться в свой банк или в отделение «Почты России» — там предоставят ответы с учетом конкретной ситуации, в том числе режима работы отделения, рекомендовал Балынин.

