Россиян предупредили о риске падения биткоина

Падение цены биткоина до $95 933 является продолжением коррекции, которая началась 13 ноября этого года, когда торги по биткоину закрылись на отметке $99 692. Основным фактором стало переосмысление инвесторами рыночных ожиданий по монетарной политике ФРС США. Об этом «Известиям» сообщил владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

«Рынок сегодня в большей степени не закладывает смягчение денежно-кредитной политики американского Федрезерва в декабре: вместо этого усиливается вероятность удержания высоких ставок на фоне устойчивой инфляции в США (~3%) и тревожных сигналов от представителей регуляторов», — объяснил специалист.

Он добавил, что на неопределенности негативно отражается отсутствие свежих данных по занятости, которое также дает «ястребам» дополнительные аргументы для выжидательной позиции. В таких условиях рисковые активы, в числе которых BTC, лишаются поддержки от ликвидности, а распродажи в технологическом секторе усиливают общий настрой инвесторов для ухода из рисков.

Удержание цены биткоина на уровне $95 500 и выше дает шанс на консолидацию в диапазоне от $95 тыс. до $107 тыс., однако пробой вниз почти неизбежно спровоцирует цепную реакцию ликвидаций. Тогда для цифровой валюты станут актуальными цели $87 700, а при отсутствии поддержки от покупателей — $77 500.

«Фундаментально восстановление рынка цифровых валют пока не подкреплено ни новыми публичными макрофакторами из США, ни внутренней динамикой рынка. Рост после халвинга и запуска ETF уже «в цене», а новых катализаторов пока нет. При такой конъюнктуре рынка быстрое возвращение цены биткоина к отметке $105 тыс. пока маловероятно», — сказал эксперт.

Середина ноября может стать для биткоина определяющей, показав, удержит ли он свои позиции или окажется в фазе более глубокой коррекции, обозначающей вход в затяжной боковой тренд.

