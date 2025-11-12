Стало известно, сколько можно заработать на биткоинах в 2026 году

В 2026 году курс биткоина вырастет на 15-20%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор по развитию BitMEX Рафаэль Полански. То есть инвесторы смогут заработать около 15-20% от вложенной в криптовалюту суммы.

«С учетом ограниченного предложения биткоина и возрастающего интереса к нему со стороны институциональных инвесторов, аналитики прогнозируют возможный рост курса криптовалюты до $120-160 тыс. в 2026 году. Активная торговля биткоинами может приносить более высокие доходы, но также сопряжена с повышенными рисками и возможными многократными убытками при неблагоприятной рыночной динамике. Криптовалюта относится к категории высокорисковых активов. Ее стоимость подвержена значительным колебаниям, и на этом рынке можно как получить существенную прибыль, так и понести серьезные убытки», — отметил Полански.

Поэтому он назвал разумным подходом инвестировать в криптовалюту только ту сумму, потеря которой не окажет существенного влияния на финансовое положение инвестора. Как правило, объем таких вложений не должен превышать 10% от общего объема сбережений, а в идеале должен быть еще меньше, предупредил Полански.

По данным CoinDesk, 11 ноября курс биткоина cоставил почти $105 тыс.

