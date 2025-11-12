На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько можно заработать на биткоинах в 2026 году

Криптоэксперт Полански: курс биткоина взлетит до $160 тысяч в 2026 году
true
true
true
close
Depositphotos

В 2026 году курс биткоина вырастет на 15-20%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор по развитию BitMEX Рафаэль Полански. То есть инвесторы смогут заработать около 15-20% от вложенной в криптовалюту суммы.

«С учетом ограниченного предложения биткоина и возрастающего интереса к нему со стороны институциональных инвесторов, аналитики прогнозируют возможный рост курса криптовалюты до $120-160 тыс. в 2026 году. Активная торговля биткоинами может приносить более высокие доходы, но также сопряжена с повышенными рисками и возможными многократными убытками при неблагоприятной рыночной динамике. Криптовалюта относится к категории высокорисковых активов. Ее стоимость подвержена значительным колебаниям, и на этом рынке можно как получить существенную прибыль, так и понести серьезные убытки», — отметил Полански.

Поэтому он назвал разумным подходом инвестировать в криптовалюту только ту сумму, потеря которой не окажет существенного влияния на финансовое положение инвестора. Как правило, объем таких вложений не должен превышать 10% от общего объема сбережений, а в идеале должен быть еще меньше, предупредил Полански.

По данным CoinDesk, 11 ноября курс биткоина cоставил почти $105 тыс.

Ранее россиянам рассказали, сколько вложить в криптовалюту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами