Стало известно, кому принадлежат права на контент, созданный с помощью ИИ

Права на контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, принадлежат человеку, если последнему принадлежит идея, создание промпта, отбор и редактирование, а также доработка результата. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный юрист финтех-сервиса «Моя удаленка» Валерия Минакова.

По ее словам, согласно действующей статье 1257 Гражданского кодекса РФ, автором признается гражданин, «творческим трудом которого произведение создано».

«Это означает, что сами алгоритмы ИИ не могут быть признаны авторами. Однако четкого определения «творческого вклада» в законе пока нет, что создает правовую неопределенность: кто считается автором, если в создании материала участвовала нейросеть? Судебная практика постепенно формирует подход: вкладом признают идею, создание промпта, отбор и редактирование контента, доработку результата. Если человек активно участвовал в работе и может зафиксировать свой вклад, его признают правообладателем, а нейросеть — инструментом», — отметила Минакова.

Она напомнила, что в конце 2024 года Суд по интеллектуальным правам постановил, что ролики, созданные с помощью Deepfake, подпадают под охрану авторского права.

Чтобы обезопасить себя, юрист рекомендовала россиянам фиксировать все этапы творческого участия — сохранять промпты, черновики, редакции, указывать в договорах, какие решения принимал человек. Также важно уточнять в пользовательских соглашениях, кому принадлежат результаты, созданные с использованием ИИ — во многих сервисах по умолчанию все права передаются компании, предупредила Минакова.

По ее словам, суды в большинстве стран мира склоняются к тому, что авторское право распространяется только на произведения, созданные человеком. Так, в США в 2025 году суд отклонил заявку доктора Стивена Талера, пытавшегося зарегистрировать в качестве автора свою нейросеть «Машина творчества».

В России могут появиться первые нормы, регулирующие авторские права на работы, созданные с помощью искусственного интеллекта. В Госдуме в 2025 году планируют обсудить поправки в Гражданский кодекс — они позволят закрепить за человеком право собственности на произведения, созданные при участии нейросетей. Инициатором выступил Совет блогеров во главе с Валерией Рытвиной, идею поддержал заместитель председателя комитета по информационной политике Андрей Свинцов.

