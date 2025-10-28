На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сбере рассказали, сколько российских компаний используют ИИ

Ведяхин: более 70% компаний внедрили искусственный интеллект
Пресс-служба Сбера

Более 70% компаний уже используют искусственный интеллект в своей деятельности. Об этом, ссылаясь на исследование VK Predict и компании Prognosis среди 200 представителей среднего и крупного бизнеса, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в своей колонке для «Ведомостей».

По его словам, основной целью внедрения ИИ является освобождение сотрудников от рутинных задач и повышение эффективности работы.

Он считает это особенно актуальным для сфер клиентской поддержки, генерации контента, маркетинга и управления внутренними базами знаний. Например, Сбербанк с начала 2025 года активно применяет мультиагентские системы на базе искусственного интеллекта.

Ведяхин уточнил, что внедрение таких систем значительно ускорило процессы в ключевых областях: анализ кредитных заявок, мониторинг рыночных рисков и предикативный анализ теперь выполняются быстрее в несколько раз, при этом точность решений возросла.

Первый зампред правления Сбера уточнил, что мультиагентские системы способствуют синергии экспертизы. По его словам, агенты, специализирующиеся на разных типах данных — текстах, числах, изображениях, — работая вместе, обеспечивают более качественный и комплексный анализ, чем каждый по отдельности или человек в одиночку.

Кроме того, подчеркнул Ведяхин, такие системы оказывают значительное влияние на масштабируемость.

«Такие системы позволяют одновременно обрабатывать колоссальные объемы входящих запросов (например, в клиентском сервисе), персонализируя ответы и без задержек перераспределяя нагрузку», — сказал он.

