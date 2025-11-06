На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Газпром» побил рекорд октябрьских поставок газа в России

«Газпром» установил рекорд октябрьских поставок газа потребителям России
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

«Газпром» в октябре установил абсолютный рекорд поставок газа для этого месяца, направив потребителям России через Единую систему газоснабжения 33 млрд куб. м топлива. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Данный показатель превысил предыдущий максимум, зафиксированный в октябре 2024 года, когда было поставлено 32,6 млрд куб. м газа. В «Газпроме» подчеркнули, что работа газотранспортной системы остается надежной.

В четверг также сообщалось, что «Газпром» 5 ноября обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китайскую Народную Республику (КНР) по газопроводу «Сила Сибири». Поставленный объем превысил контрактные обязательства «Газпрома». Кроме того, это уже девятый рекорд «Газпрома» с 1 декабря 2024 года — момента, когда показатели поставок по «Силе Сибири» вышли на максимальный контрактный уровень.

24 октября глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что в текущем году компания рассчитывает побить рекорд по нефтепереработке.

Ранее глава «Газпром нефти» рассказал, что будет со спросом на нефть после 2030 года.

