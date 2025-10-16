Глава «Газпром нефти» рассказал, что будет со спросом на нефть после 2030 года

Дюков: мировой спрос на нефть продолжит расти и после 2030 года

Спрос на нефть будет расти и за «горизонтом 2030 года». Об этом во время пленарного заседания в рамках «Российской энергетической недели» заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков, сообщает ТАСС.

По его словам, драйверами роста нефтепотребления будут в том числе рост потребления со стороны производителей нефтехимической продукции, а также авиаотрасль.

Он напомнил, что в 2020 году ряд экспертов уверенно говорили о том, что пик спроса на нефть пройден в 2019 году и дальше нас ждет снижение. Однако после 2020 года можно наблюдать стабильный рост потребления нефти и рост спроса, который значительно превысил показатели 2019 года, подчеркнул глава «Газпром нефти».

Даже те мировые нефтяные компании, которые решили значительно снизить инвестиции в разработку и добычу нефти, меняют сейчас стратегию, обратил внимание Дюков.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) проходит в Москве с 15 по 17 октября. Он является одной из основных международных площадок для обсуждения тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. В мероприятии традиционно принимают участие руководители крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет ученых, экспертов и журналистов из 80 стран.

Ранее Путин рассказал о будущем мировой энергетики.