Татьяна Ким сообщила о «точке» в процессе раздела имущества с бывшим мужем

Глава РВБ Ким сообщила о мировом соглашении с ее экс-супругом Бакальчуком

Глава РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) Татьяна Ким сообщила в своем Telegram-канале, что она достигла мирового соглашения с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком.

«Сегодня, наконец, поставлена точка в процессе раздела после развода. Мы достигли мирового соглашения с моим бывшим супругом на условиях, устраивающих обе стороны. Рада, что смогли пойти друг другу навстречу. Это взрослая позиция», — написала Ким.

О разводе с мужем Ким объявила в июле 2024 года. Это произошло на фоне объединения Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. В мае текущего года решение о расторжении брака основателинцы Wildberries и Бакальчука вступило в законную силу.

В октябре прошлого года Ким заявила, что много лет терпела абьюзивное отношение со стороны супруга. По ее словам, он пытался «увезти ее куда-то» и «переписать бизнес».

Во встречном исковом заявлении Бакальчук просил определить место жительства несовершеннолетних детей, произвести раздел совместно нажитого имущества 50 на 50, а также произвести раздел Wildberries и иных компаний, в том числе тех, в которых доли принадлежат ему.

Ранее Татьяна Ким возглавила рейтинг богатейших женщин в России.