Названо имя богатейшей женщины в России

Forbes: Татьяна Ким возглавила рейтинг богатейших женщин в России
WB

Основатель Wildberries, глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) Татьяна Ким в четвертый раз возглавила список богатейших женщин России. Рейтинг опубликовал журнал Forbes.

По данным издания, совокупное состояние Татьяны Ким по итогам прошлого года составило $7,1 млрд.

На втором месте оказалась Татьяна Литвиненко, которой супруг Владимир Литвиненко в мае 2022 года передал 20,6% акций «Фосагро». Ее состояние оценили в $3 млрд.

Также в тройку лидеров вошла президент Inteco Management Елена Батурина. Она владеет капиталом в размере $1,3 млрд.

28 июня журнал Forbes представил рейтинг 50 самых успешных self-made женщин в мире. Татьяна Ким стала единственной россиянкой в списке, попав на 18-ю позицию. 49-летняя основатель Wildberries вошла в число самых молодых участниц рейтинга.

1 июля сообщалось, что капиталы российских миллиардеров с января 2024 года увеличились на $24,6 млрд. Об этом свидетельствовали данные Bloomberg Billionaires Index, публикующего данные о 500 богатейших людях мира с 2012 года. Агентство Bloomberg рассчитывает рейтинг на основе биржевых котировок компаний, фиксируя динамику состояний на основе рыночной стоимости активов.

Ранее Россия заняла пятое место по количеству новичков-миллиардеров в рейтинге Forbes.

