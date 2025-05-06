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Решение о разводе основательницы Wildberries вступило в силу

Развод Татьяны Ким и Владислава Бакальчука официально вступил в силу
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Владислав Бакальчук/Telegram

Решение о расторжении брака основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука вступило в законную силу. Об этом сообщается в картотеке Савеловского суда Москвы, передает РИА Новости.

«Решение вступило в силу», — говорится в сообщении.

О разводе с мужем Ким объявила в июле 2024 года. Это произошло на фоне объединения Wildberries и оператора наружной рекламы Russ.

В октябре Ким заявила, что много лет терпела абьюзивное отношение со стороны Бакальчука. Она также заявила, что тот пытался «увезти ее куда-то» и «переписать бизнес».

Во встречном исковом заявлении Бакальчук просил определить место жительства несовершеннолетних детей, произвести раздел совместно нажитого имущества 50 на 50, а также произвести раздел Wildberries и иных компаний, в том числе тех, в которых доли принадлежат ему.

Сооснователь маркетплейса заявил, что Ким просила определить ее долю в совместно нажитом имуществе как 6/7, а его — как 1/7.

Ранее Бакальчуку отказали в передаче активов.

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