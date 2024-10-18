«Пытался переписать бизнес». Основательница Wildberries заявила, что годами терпела абьюз Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила об абьюзе в браке с Бакальчуком

Основательница Wildberries Татьяна Ким рассказала, что много лет терпела абьюзивное отношение со стороны бывшего мужа Владислава Бакальчука. Она также заявила, что тот пытался «увезти ее куда-то» и «переписать бизнес». Она отметила, что сейчас ей кажется, будто она «сбросила с себя оковы». Накануне Бакальчук подал иск о разделе имущества пополам.

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким рассказала об абьюзе со стороны бывшего мужа Владислава Бакальчука. В ходе своего выступления на Центральноазиатском женском форуме BeWoman она заявила, что после развода чувствует себя так, «как будто сбросила с себя оковы».

«Они мне говорят (родственники, друзья. — «Газета.Ru»), помнишь, как ты бежала с маленькими детьми за машиной, потому что муж поехал, и ты бежала за ним по дороге. Помнишь, как разбивались вещи, выкидывались. Сейчас не хочу даже про это говорить», — сказала предприниматель.

Модератор мероприятия спросил Ким, как она могла так долго терпеть притеснения в семье, на что та заявила о своей выносливости «на уровне ДНК».

«Как же я столько лет терпела? Неужели это случилось в один день, что тебя начали притеснять, абьюзить? Я говорю, конечно же, нет, но, видимо, вот эта сила выносливости на уровне ДНК, если мы вспомним историю нашего государства, сколько приходилось терпеть», — отметила основательница Wildberries.

Позже Ким также рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес.

«Были попытки увезти меня куда-то, силой переписать бизнес. <...> Сейчас у него просто нет выхода, он должен играть по тому сценарию, который он для себя выбрал», — сказала Ким «Ведомостям».

Ранее в интервью Светлане Бондарчук предпринимательница рассказывала, что все семеро общих детей остаются на ее стороне, а не на стороне отца. «Я их об этом не спрашивала. Но они сами пришли и сказали, что, мам, если встанет вопрос, с кем жить, конечно, мы будем жить с тобой», — рассказала она.

О причинах расставания она тогда сказала следующее: «Даешь, даешь, даешь, а тебе в ответ не дают. А потом через какое-то время тебя еще начинают всячески эмоционально «бить дубинкой», ну как-то понимаешь, что, наверное, честно говоря, не нужно терпеть».

Бакальчук в свою очередь заявлял, что хотел бы сохранить семью, а развод в их семье случился из-за того, что у них хотели «отжать бизнес». В суде его адвокаты неоднократно просили дать дополнительное время для примирения сторон.

Одна седьмая

Между супругами не заключались брачные договоры или соглашения о разделе имущества. Ранее основательница Wildberries подала иск, попросив суд определить ее долю в совместно нажитом имуществе как 6/7, а экс-супруга — как 1/7.

Накануне Бакальчук подал встречное исковое заявление. В нем он просит определить место жительства несовершеннолетних детей, произвести раздел совместно нажитого имущества 50 на 50, а также произвести раздел Wildberries и иных компаний, в том числе в которых доли принадлежат ему.

«Это не вписывается ни в нормы закона, ни в нормы морали», — так он прокомментировал условия, на которых делить имущество предлагает его бывшая жена.

О разводе с мужем Бакальчук объявила 23 июля на фоне объединения Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. В сентябре она сменила фамилию на Ким.

18 сентября в офисе Wildberries произошла стрельба, в ходе конфликта погибли два охранника бизнес-центра — уроженцы Ингушетии Ислам Эльмурзиев и Адам Алмазов. Из-за чего точно началась стрельба, до сих пор неизвестно. Ким-Бакальчук заявила, что ее супруг с вооруженными людьми пытался захватить офис компании. Сам Бакальчук в свою очередь утверждал, что приехал в бизнес-центр на переговоры.

Бакальчуки создали Wildberries в начале 2000-х. Согласно ЕГРЮЛ, до продажи Татьяне Бакальчук принадлежало 99% ООО «Вайлдберриз», Владиславу — 1%.