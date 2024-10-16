Бакальчук рассказал о заседании по расторжению брака с основательницей Wildberries

Предприниматель, сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук рассказал в своем Telegram-канале о предварительном судебном заседании по иску его бывшей жены Татьяны Ким (ранее Бакальчук) о расторжении брака.

С его стороны было заявлено встречное исковое заявление и меры по обеспечению иска.

Он рассказал, что между супругами не заключались брачные договоры или соглашения о разделе имущества.

Во встречном исковом заявлении Бакальчук просит определить место жительства несовершеннолетних детей, произвести раздел совместно нажитого имущества 50 на 50, а также произвести раздел Wildberries и иных компаний, в том числе, в которых доли принадлежат ему.

Сооснователь маркетплейса заявил, что Ким просит определить ее долю в совместно нажитом имуществе как 6/7, а его как 1/7.

«Это не вписывается ни в нормы закона, ни в нормы морали», — добавил он.

О разводе с мужем Бакальчук объявила 23 июля на фоне объединения Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. По ее словам, она решила пойти на это после очередной ссоры. В сентябре она сменила фамилию на Ким.

Ранее сотрудники Бакальчука и Ким столкнулись на складе в Шушарах.