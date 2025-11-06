Россиян предупредили о подорожании машино-мест

Машино-места в России подорожают на 5–10% в 2026 году по сравнению с 2025 годом, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«В новых жилых проектах (особенно комфорт- и бизнес-класса) спрос на машино-места часто превышает предложение. В старых районах строительство новых паркингов затруднено. Московские власти постоянно ужесточают требования к парковочным местам в новых ЖК, но это не решает проблему в старых районах, а в новых ведет к росту себестоимости. На фоне нестабильности других рынков, машино-место воспринимается как консервативный и надежный актив, который стабильно растет в цене и приносит доход от аренды. Удорожание стройматериалов, рабочей силы и проектного финансирования напрямую влияет на себестоимость паркингов», — пояснил Трепольский.

По его словам, несмотря на кризисы, число автомобилей в Москве продолжает расти.

Эксперт рекомендовал покупать машино-место на этапе строительства (на котловане). Трепольский сказал, что девелоперы часто предлагают наиболее выгодные цены на старте продаж или в рамках специальных акций. Разница с ценой на момент ввода в эксплуатацию может достигать 15–25%, предупредил эксперт. Кроме того, он посоветовал рассмотреть покупку зависимого машино-места (когда для выезда требуется переместить соседний автомобиль, если они принадлежат одному владельцу) или парковки-тандема, которые, как правило, на 15–30% дешевле стандартных.

Трепольский заключил, что покупать машино-место выгодно, но при соблюдении двух условий. По словам эксперта, паркинг должен находиться в густонаселенном районе, где есть острый дефицит парковки. В таких местах доходность от аренды может быть выше, чем от аренды квартиры, пояснил собеседник.

Он добавил, что если цель — сохранение капитала и получение стабильного пассивного дохода от аренды (в среднем 5–8% годовых), то машино-место — отличный актив. В отличие от квартиры, машино-место не требует ремонта, коммунальные платежи минимальны, а спрос на аренду стабильно высокий, подчеркнул эксперт. Для личного пользования покупка — это вопрос комфорта и сохранения стоимости автомобиля, заключил Трепольский.

По данным «Метриума», в Москве средняя цена машино-места за год увеличилась на 6,1% и достигла 3,65 млн рублей в 2025 году.

