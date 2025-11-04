В Италии высказались о сокращении мощности «Ямал СПГ»

Сокращение производственной мощности проекта «Ямал СПГ» может негативно сказаться на мировых рынках. Об этом в интервью газете Corriere della Sera главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.

«В 2027 году весь газ из Сибири по проекту «Ямал» будет перенаправлен в Азию и на Ближний Восток. Если возникнут какие-то препятствия логистического или инфраструктурного характера, производство сократится», — сказал он.

Дескальци считает, что потребность в газе будет сохраняться, так как СПГ необходим для осуществления «зеленого перехода» наряду с атомной энергетикой.

До этого Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России, отметил, что Франция не поддерживает санкции против российского газа из-за опасений потерять свои финансовые интересы. По его словам, это беспокойство обусловлено тесными экономическими связями страны с энергетическим сектором России. В частности, французская компания TotalEnergies до сих пор владеет частью акций российской газодобывающей компании «Новатэк».

По словам эксперта, французская компания рискует понести серьезные убытки на корпоративном уровне, так как ей также принадлежат доли в проектах «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2».

Ранее cемь стран ЕС увеличили импорт энергоресурсов из России.