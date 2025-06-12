Политолог уличил Францию в намеренном затягивании запрета на российский газ

Франция тормозит санкции против российского газа, потому что боится потерять свои деньги. Об этом РИА Новости заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Он пояснил, что беспокойство Франции объясняется ее экономическими связями с энергетическим сектором России. Например, часть акций компании «Новатэк», которая занимается газодобычей в России, по-прежнему принадлежит французской TotalEnergies.

По словам эксперта, французская компания рискует понести серьезные убытки на корпоративном уровне, так как ей также принадлежат доли в проектах «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2».

«Сейчас французы не могут вывести деньги из России, но они переживают, что потеряют их вовсе, поэтому намеренно тормозят принятие решения. В этом и заключается их стратегия: бесконечно обсуждать подробности этих санкций, дожидаясь конца конфликта», — поделился своим мнением Юшков.

До этого газета Politico сообщила, что Бельгия и Франция отказываются поддержать запрет на импорт российского газа в Европейский союз.

Ранее Фицо раскритиковал Мерца за слова о возможных санкциях ЕС против Словакии.