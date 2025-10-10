На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы страны, которые увеличили импорт энергоресурсов из России

Reuters: cемь стран ЕС увеличили импорт энергоресурсов из России
Markus Pfaff/Shutterstock/FOTODOM

Семь стран Европейского союза (ЕС) увеличили импорт энергоресурсов из РФ, сообщает Reuters.

«Семь из 27 стран-членов ЕС увеличили стоимость импорта по сравнению с прошлым годом, включая пять стран, поддерживающих Украину», — говорится в публикации.

По информации агентства, Франция, Бельгия, Нидерланды, а также Хорватия, Румыния, Португалия и Венгрия нарастили закупки российских энергоресурсов в стоимостном выражении по сравнению с прошлым годом.

Так, во Франции закупки российских энергоносителей выросли на 40% до €2,2 млрд, а в Нидерландах – на 72% до €498 млн.

23 сентября президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что обсудит с лидерами стран-членов Европейского союза сокращение импорта российских энергоносителей. По словам американского лидера, страны ЕС пытаются «вести борьбу с Россией», но продолжают закупать ее энергоресурсы. Глава Белого дома назвал подобное решение позором.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал требование Трампа нереалистичным. При этом он подчеркнул, что Вашингтон позицию Будапешта понимает.

Ранее Турция ответила на требование Трампа о прекращении закупок российской нефти.

