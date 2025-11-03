Евродепутаты оспорят в суде соглашение между ЕС и странами Южной Америки

В Европарламенте решили через суд оспорить соглашение между ЕС и МЕРКОСУР

Торговое соглашение между Евросоюзом и общим рынком стран Южной Америки (МЕРКОСУР) может быть в ближайшее время оспорено в судебном порядке депутатами Европарламента. Об этом сообщает портал Euractiv.

На следующей неделе межпартийная группа противников соглашения вынесет на рассмотрение ЕП резолюцию с призывом к Европейскому суду юстиции определить, соответствует ли договор с МЕРКОСУР соглашениям Евросоюза.

Если резолюцию примут, а инстанция согласится рассмотреть дело, то процесс окончательного принятия договора может растянуться на годы.

25 сентября депутат Европейского парламента от Венгрии Кинга Гал заявила, что европейский омбудсмен начал расследование секретной переписки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу сделки Евросоюза с МЕРКОСУР.

Объединение МЕРКОСУР представляет собой общий рынок стран Южной Америки, включающий в себя Бразилию, Аргентину, Уругвай и Парагвай. Против соглашения ЕС и МЕРКОСУР активно выступают польские фермеры, которые в 2024 году устраивали по этому поводу акции протеста. Также на митинги выходили граждане Франции.

Ранее сообщалось, что Европарламент хочет заблокировать вступление Сербии в Евросоюз.