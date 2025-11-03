На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Евродепутаты оспорят в суде соглашение между ЕС и странами Южной Америки

В Европарламенте решили через суд оспорить соглашение между ЕС и МЕРКОСУР
true
true
true
close
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Торговое соглашение между Евросоюзом и общим рынком стран Южной Америки (МЕРКОСУР) может быть в ближайшее время оспорено в судебном порядке депутатами Европарламента. Об этом сообщает портал Euractiv.

На следующей неделе межпартийная группа противников соглашения вынесет на рассмотрение ЕП резолюцию с призывом к Европейскому суду юстиции определить, соответствует ли договор с МЕРКОСУР соглашениям Евросоюза.

Если резолюцию примут, а инстанция согласится рассмотреть дело, то процесс окончательного принятия договора может растянуться на годы.

25 сентября депутат Европейского парламента от Венгрии Кинга Гал заявила, что европейский омбудсмен начал расследование секретной переписки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу сделки Евросоюза с МЕРКОСУР.

Объединение МЕРКОСУР представляет собой общий рынок стран Южной Америки, включающий в себя Бразилию, Аргентину, Уругвай и Парагвай. Против соглашения ЕС и МЕРКОСУР активно выступают польские фермеры, которые в 2024 году устраивали по этому поводу акции протеста. Также на митинги выходили граждане Франции.

Ранее сообщалось, что Европарламент хочет заблокировать вступление Сербии в Евросоюз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами