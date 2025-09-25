На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главу Еврокомиссии обвиняют в тайных переписках с Макроном

Депутат ЕП Гал: вокруг Ляйен разгорается скандал с пропавшими СМС Макрону
Phil Noble/Pool/Reuters

Вокруг главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен разгорается «очередной СМС-скандал». Об этом заявила депутат Европейского парламента от Венгрии Кинга Гал в соцсети Х.

По ее словам, европейский омбудсмен начал расследование секретной переписки Ляйен с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу сделки Евросоюза с МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки).

«Как и в случае со скандалом «Пфайзергейт», эти сообщения также пропали. Этот случай в очередной раз демонстрирует отсутствие прозрачности в деятельности Еврокомиссии. Нам нужна настоящая прозрачность в институтах ЕС, а не секретные переговоры и исчезающие сообщения», — написала она.

В мае суд ЕС вынес решение против ЕК за то, что она не смогла обосновать отказ обнародовать обмен сообщениями между фон дер Ляйен и гендиректором Pfizer.

14 мая Европейский суд юстиции признал фон дер Ляйен ответственной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021–2023 годах.

Ранее фон дер Ляйен оценила возможность своей отставки.

