Во Франции фермеры предупредили о катастрофе из-за сделки с Латинской Америкой

Французские фермеры и представители профсоюзов выступили против готовящейся сделки Евросоюза (ЕС) и МЕРКОСУР (объединенные рынки Латинской Америки. — Прим. ред.). Об этом сообщает издание FranceInfo.

По данным издания, четыре главных французских сельскохозяйственных объединения, среди которых Национальная федерация синдикатов сельскохозяйственных эксплуататоров (FNSEA), Молодые фермеры, Крестьянская конфедерация и Координация сельских районов, назвали готовящееся соглашение катастрофой.

По словам представителя FNSEA Николя Лагарда, в рамках договора поставки крупного рогатого скота могут попасть в страны Евросоюза со сниженными налогами.

«Это позволит импортировать продукцию без какой-либо возможности отслеживания и без каких-либо правил, которые нам здесь навязывают», — заявил он.

Представитель Сельской координации Джастин Лоссон добавил, что французские власти должны защитить сельское хозяйство и прекратить подписывать договоры о свободной торговле.

До этого стало известно, что профсоюз аграриев Франции недоволен поставками зерна и мяса птицы с Украины.

Ранее сообщалось, что фермеры разочарованы правилами Евросоюза, растущими издержками и неконтролируемой конкуренцией.