Россия перестанет компенсировать перепроизводство нефтедобычи

Россия с ноября перестанет компенсировать избыток нефтедобычи, поскольку, по состоянию на октябрь, выполнила свои обязательства. Информация об этом появилась на сайте ОПЕК.

Согласно данным, которые секретариат картеля получил от РФ, ОАЭ, Ирака, Омана и Казахстана, Москва в последний раз должна была компенсировать перепроизводство в прошлом месяце в объеме 10 тысяч баррелей в сутки.

До этого сообщалось, что восемь стран ОПЕК+, участвующие в добровольных ограничениях добычи нефти, на онлайн-встрече согласовали увеличение квот по добыче нефти на декабрь в общей сложности на 137 тыс. баррелей в сутки.

Решение было утверждено на совещании министров, которое началось в 19:00 по московскому времени. Кроме того, министры договорились о паузе в росте добычи в I квартале 2026 года.

В следующий раз «восьмерка» ОПЕК+ проведет встречу 30 ноября.

Ранее Путин высказался о замещении российской нефти на мировом рынке.