Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в декабре

Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман («восьмерка» ОПЕК+), участвующие в добровольных ограничениях добычи нефти, на онлайн-встрече согласовали увеличение квот по добыче нефти на декабрь в общей сложности на 137 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает »«Интерфакс»» со ссылкой на источник в одной из делегаций.

Решение было утверждено на совещании министров, которое началось в 19:00 по московскому времени. Кроме того, министры договорились о паузе в росте добычи в I квартале 2026 года.

Как отмечается, с октября восемь стран ОПЕК+ возвращают на рынок ранее сокращенную добычу в размере 1,67 млн баррелей в сутки. В то же время источник упомянул о возможном продолжении активной политики наращивания производства, предусматривающей ежемесячное увеличение добычи на 411–548 тысяч баррелей, однако пока принято решение увеличить ее только на 137 тыс. баррелей в сутки.

