Стало известно, когда восьмерка ОПЕК+ встретится в следующий раз

Восемь ведущих стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) планируют провести следующую встречу 30 ноября, говорится в коммюнике организации. Об этом сообщается на сайте организации.

В публикации отмечается, что на встрече 2 ноября страны подтвердили намерение полностью компенсировать любой перепроизведенный объем нефти с января 2024 года.

«Восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсаций. Восемь стран встретятся 30 ноября 2025 года», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что восемь стран ОПЕК+, участвующие в добровольных ограничениях добычи нефти, на онлайн-встрече согласовали увеличение квот по добыче нефти на декабрь в общей сложности на 137 тыс. баррелей в сутки.

Решение было утверждено на совещании министров, которое началось в 19:00 по московскому времени. Кроме того, министры договорились о паузе в росте добычи в I квартале 2026 года.

Ранее эксперты ответили, повлияют ли санкции против РФ на решение ОПЕК+.