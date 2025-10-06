Вопреки капризам погоды в России собрали «достойный» урожай, но есть нюанс

Показатели урожая в РФ в этом году превзойдут прошлогодние результаты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минсельхоз.

В ведомстве отметили, что сбор урожая проходит быстрее, чем в 2024-м. В этом году уже намолотили 126,9 млн т зерна (в 2024 году было 117,1 млн т). Аграрии собрали свыше 460 тыс. т гречихи, почти 1,1 млн т ржи, 340 тыс. т риса и примерно 22,7 млн т сахарной свеклы.

В министерстве ожидают, что урожай зерна составит 135 млн т, а этого будет достаточно для обеспечения внутренних потребностей и экспорта.

«Несмотря на капризы погоды в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и других регионах, в этом году удалось получить достойный урожай зернобобовых. Мы ожидаем, что он будет на уровне 140 млн т», — заявил глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Зампред совета ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян тоже назвал урожай «достойным», хотя и не во всех регионах. В некоторых районах возникли сложности с его уборкой.

«В целом для потребителей он (урожай. — «Газета.Ru») хороший, дефицита ни с чем не возникнет, а вот если говорить о производителях, то есть нюансы», — сообщил он и пояснил, что на с/х продукцию сейчас очень низкие закупочные цены, что не позволяет аграриям обновлять технику и инвестировать в свое развитие.

На прошлой неделе стало известно, что в России ожидается резкое падение сбора гречки в связи с сокращением посевных площадей. В 2025-м посевные площади под гречиху составили 746,4 тыс. га, что на 32,4% меньше, чем в прошлом году. Показатель стал минимальным за 22 года.

Ранее Зюганов рассказал Путину о новом сорте пшеницы — «Зюгановке».