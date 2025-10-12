Путин назвал количество стран, любящих продукцию из России

Президент Владимир Путин в видеообращении с поздравлением ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности заявил, что Россия — один из главных поставщиков продукции на глобальный рынок.

Глава государства отметил, что качественные кондитерские изделия, рыбу, растительные масла и зерно знают и любят в более чем 160 странах мира.

«Все большую популярность ... приобретает агротуризм. Он позволяет ближе познакомиться с отечественными традициями выпекания хлеба, изготовления сладостей, молочной продукции, виноделия и так далее», — сказал политик.

В начале недели стало известно, что показатели урожая в РФ в этом году превзойдут прошлогодние результаты. В этом году уже намолотили 126,9 млн т зерна (в 2024 году было 117,1 млн т). Аграрии собрали свыше 460 тыс. т гречихи, почти 1,1 млн т ржи, 340 тыс. т риса и примерно 22,7 млн т сахарной свеклы. В министерстве ожидают, что урожай зерна составит 135 млн т, а этого будет достаточно для обеспечения внутренних потребностей и экспорта.

Ранее Зюганов рассказал Путину о «Зюгановке».