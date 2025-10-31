На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-топы Внешпромбанка могут выплатить его долги

Арбитраж привлек четырех экс-топов Внешпромбанка к ответственности по его долгам
Shutterstock

Арбитражный суд Московского округа привлек четырех бывших топ-менеджеров обанкротившегося в 2016 году Внешпромбанка к ответственности по его долгам, ориентировочно превышающим 215 млрд руб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

«Привлечь Чиркова Алексея Евгеньевича, Рязанцева Сергея Михайловича, Сытникова Максима Юрьевича и Воронкову Юлию Владимировну к субсидиарной ответственности по обязательствам должника – ООО «Внешпромбанк»», – говорится в сообщении.

Решение о привлечении к ответственности Чиркова, Рязанцева, Сытникова и Воронкову суд принял по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Как отмечается, ранее суды двух инстанций отказывали АСВ в этом требовании. В настоящий момент постановление арбитражного суда вступило в силу, у ответчиков есть два месяца, чтобы оспорить его в Верховном суде.

17 декабря Хамовнический суд Москвы заочно приговорил к 14 годам колонии бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова по делу о незаконном присвоении 156 млрд рублей и удовлетворил иски на 143 млрд рублей. В настоящее время Беджамов находится в международном розыске и, как предполагается, скрывается в Великобритании.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина.

