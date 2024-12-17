Суд заочно вынес приговор экс-совладельцу Внешпромбанка Беджамову

Хамовнический суд Москвы заочно приговорил к 14 годам колонии бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова по делу о незаконном присвоении 156 млрд рублей и удовлетворил иски на 143 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Приговором суда Беджамов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, его приговорили к содержанию в колонии общего режима. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

Сам Беджамов сейчас скрывается в Британии. Во второй половине октября 2022 года Высокий суд Лондона признал банкротом на территории Соединенного Королевства Беджамова, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы.

В мае 2023 года Арбитражный суд Московского округа признал ответственность троих бывших руководителей Внешпромбанка, включая его экс-президента Ларису Маркус, в скоплении долгов банка, которые сейчас превышают 215 млрд рублей.

Ранее госкорпорация оценила найденные активы беглого банкира Беджамова.