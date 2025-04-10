Осужденного экс-владельца банка «Югра» арестовали по новому делу

Мещанский суд Москвы арестовал бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, обвиняемого в мошенничестве, несмотря на уже вынесенный приговор по делу о растрате. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

В декабре 2023 года Хотина обвинили в растрате более 23,6 млрд рублей. В марте Замоскворецкий суд Москвы назначил экс-владельцу банка девять лет колонии общего режима, а также взыскал с предпринимателя и его сообщников свыше 17 млрд 314 млн рублей в пользу государства.

Теперь ему предъявлены новые обвинения по делу о мошенничестве. В ноябре 2024 года Мосгорсуд признал законным приговор экс-владельцу банка и другим фигурантам. Это решение вступило в законную силу.

Мещанский суд Москвы национализировал имущество Хотина — все здание гостиницы «Москва», в том числе находящийся в строении пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный сезон», а также комплекс апартаментов.

Ранее в России предложили применить опыт Сингапура по снижению коррупции.