РЖД столкнулась с убытком в 4 млрд рублей

Убыток РЖД за девять месяцев 2025 года превысил 4 млрд рублей
ovbelov/Shutterstock/FOTODOM

Финансовые результаты РЖД за девять месяцев 2025 года показали убыток свыше 4 млрд рублей, сообщили в компании.

Основной причиной убытка в госкорпорации назвали рост расходов по заимствованиям на фоне высокой ключевой ставки ЦБ России. Это увеличило стоимость обслуживания долга, посетовали в РЖД.

В компании уточнили, что проводят системную работу по снижению долговой нагрузки и оптимизации ставок привлечения финансирования. Эти меры направлены на стабилизацию финансовых потоков и сокращение процентных выплат, пояснили в госкорпорации.

Несмотря на убыток, прибыль РЖД до вычета налогов и амортизации (EBITDA) увеличилась на 18,7%, а прибыль от продаж — на 16,5%. В компании отметили, что этого удалось достичь за счет эффективной организации перевозочного процесса и оптимизации операционных расходов.

29 октября РЖД убрали функцию автоматической оплаты постельного белья при покупке билетов в плацкартные вагоны. Сейчас данную опцию можно выбрать вручную.

Ранее в России создали точный тест, который по слюне оценивает стресс у сотрудников РЖД.

