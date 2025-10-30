В России создали точный тест, который по слюне оценивает стресс у сотрудников РЖД

Ученые Сибирского федерального университета, Института биофизики ФЦ КНЦ СО РАН и Научного центра неврологии (г. Москва) с помощью машинного обучения создали точный тест оценки стресса работников с высоким уровнем ответственности в РЖД, рассказали «Газете.Ru» в Минобрнауки РФ.

Методика анализа проб значительно упрощает мониторинг самочувствия работников с высоким уровнем ответственности, позволяет оперативно диагностировать повышенный уровень стресса и помогает в составлении персонифицированного профиля здоровья сотрудников. В основе подхода лежит биолюминесцентный ферментный тест. С его помощью можно за несколько минут проанализировать слюну человека, чтобы узнать общее состояние его организма и уровень стресса.

«Созданный ранее на базе СФУ и Института биофизики СО РАН тест показывает уровень воздействия трудовых нагрузок на организм за счет того, что в слюне меняется содержание некоторых ее составляющих. Например, лактата, ионов, катионов, хлоридов нитратов и сульфатов. Мы дополнили этот тест некоторыми индивидуальными параметрами: указали возраст, вес, рост, артериальное давление, температуру, хронические заболевания сотрудников и т.д. Затем с помощью алгоритма машинного обучения проанализировали и уточнили результаты проб слюны с учетом новых вводных», – рассказала «Газете.Ru» руководитель исследования, младший научный сотрудник лаборатории биолюминесцентных биотехнологий СФУ Галина Жукова.

Также была разработана специальная анкета, в которую сотрудники вносили дополнительные сведения, затрагивающие образ жизни, питание, хронические и недавно перенесенные работниками РЖД заболевания. Машинный алгоритм оперативно анализирует данные пациента вкупе с его ежедневным тестом слюны, который выполняется каждый раз перед выходом на смену. Так можно не только контролировать актуальное состояние здоровья, но и сделать прогноз, чего стоит опасаться, на что обратить повышенное внимание конкретному сотруднику.

Ученые отметили: в настоящее время аналогов разработанного в Красноярске метода нет, хотя попытки сделать машинные методы анализа вспомогательными в медицине весьма распространены.

«Наблюдая ежедневную динамику самочувствия (в том числе, перегрузки и уровень стресса) по слюне на основе созданного ранее «паспорта», учитывающего индивидуальные особенности организма каждого работника, можно прогнозировать его состояния и давать рекомендации, как улучшить качество своей жизни и предотвратить заболевания», – заключила заведующая кафедрой биофизики СФУ, доктор биологических наук, профессор Валентина Кратасюк.

Созданная в СФУ методика может применяться также для контроля за состоянием работников других профессий в ходе медосмотра, особенно актуально это для заступающих на смену сотрудников, для определения оптимальных периодов «работа-отдых» и профилактики стрессовых состояний.

