На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Новатэк» заявил о необходимости кооперации в освоении Арктики

Михельсон призвал к международной кооперации по газу в российской Арктике
true
true
true
close
murattellioglu/Shutterstock/FOTODOM

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон призвал к международному сотрудничеству для освоения арктических запасов газа РФ и производства сжиженного природного газа (СПГ). Об этом он заявил на Веронском Евразийском экономическом форуме, его слова приводит ТАСС.

По его мнению, как и в случае с американскими СПГ-проектами на Аляске, для которых необходимо большое количество зарубежных инвесторов, в российской Арктике нужна кооперация.

«Без международной кооперации освоение арктической зоны практически невозможно», — сказал бизнесмен.

Он подчеркнул, что российский СПГ не может быть исключен из мирового газового рынка. Михельсон оценил долю России в глобальном производстве сжиженного природного газа в 10%.

Кроме того, глава «Новатэка» упомянул 19-й пакет санкций Европейского союза в отношении России, который предусматривает отказ от российского СПГ с 2027 года. По его словам, подобный шаг приведет к «беспрецедентному взлету цен» прежде всего для европейских потребителей.

27 октября сообщалось, что ЕС остается крупнейшим покупателем топлива.

Ранее Европа установила новый рекорд по импорту СПГ в летний сезон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами