«Новатэк» заявил о необходимости кооперации в освоении Арктики

Михельсон призвал к международной кооперации по газу в российской Арктике

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон призвал к международному сотрудничеству для освоения арктических запасов газа РФ и производства сжиженного природного газа (СПГ). Об этом он заявил на Веронском Евразийском экономическом форуме, его слова приводит ТАСС.

По его мнению, как и в случае с американскими СПГ-проектами на Аляске, для которых необходимо большое количество зарубежных инвесторов, в российской Арктике нужна кооперация.

«Без международной кооперации освоение арктической зоны практически невозможно», — сказал бизнесмен.

Он подчеркнул, что российский СПГ не может быть исключен из мирового газового рынка. Михельсон оценил долю России в глобальном производстве сжиженного природного газа в 10%.

Кроме того, глава «Новатэка» упомянул 19-й пакет санкций Европейского союза в отношении России, который предусматривает отказ от российского СПГ с 2027 года. По его словам, подобный шаг приведет к «беспрецедентному взлету цен» прежде всего для европейских потребителей.

27 октября сообщалось, что ЕС остается крупнейшим покупателем топлива.

Ранее Европа установила новый рекорд по импорту СПГ в летний сезон.