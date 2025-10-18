На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Европа установила новый рекорд по импорту СПГ в летний сезон

GIE: импорт СПГ в Европу за летний сезон превысил 76,5 млрд кубометров
true
true
true
close
Depositphotos

Европа обновила исторический максимум по импорту сжиженного природного газа (СПГ) в летний период. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Объем поставок в регион за летний сезон превысил 76,5 млрд кубометров. Тем самым был превзойден предыдущий рекорд, установленный в 2023 году, когда за аналогичный период с апреля по октябрь было импортировано 76,3 млрд кубометров. По текущим оценкам, страны Евросоюза уже закупили 76,6 млрд кубометров СПГ, и этот показатель продолжает увеличиваться.

В целом с января поступления сжиженного природного газа с терминалов в европейскую газотранспортную систему сохраняются на беспрецедентно высоком уровне, суммарно превысив 110 млрд кубометров. Это свидетельствует о продолжающейся стратегической переориентации региона на данный вид топлива.

До этого спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что потери европейских стран из-за отказа от российского газа уже превышают €1,3 трлн, такие решения приводят к деиндустриализации Европы.

Ранее Индия впервые закупила гайанскую нефть у ExxonMobil на фоне заявлений Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами