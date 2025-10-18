Европа обновила исторический максимум по импорту сжиженного природного газа (СПГ) в летний период. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Объем поставок в регион за летний сезон превысил 76,5 млрд кубометров. Тем самым был превзойден предыдущий рекорд, установленный в 2023 году, когда за аналогичный период с апреля по октябрь было импортировано 76,3 млрд кубометров. По текущим оценкам, страны Евросоюза уже закупили 76,6 млрд кубометров СПГ, и этот показатель продолжает увеличиваться.

В целом с января поступления сжиженного природного газа с терминалов в европейскую газотранспортную систему сохраняются на беспрецедентно высоком уровне, суммарно превысив 110 млрд кубометров. Это свидетельствует о продолжающейся стратегической переориентации региона на данный вид топлива.

До этого спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что потери европейских стран из-за отказа от российского газа уже превышают €1,3 трлн, такие решения приводят к деиндустриализации Европы.

