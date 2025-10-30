Михельсон рассказал о последствиях исключения РФ из производства СПГ

Михельсон: цены на газ взлетят при исключении РФ из мирового производства СПГ

Если исключить Россию из мирового производства сжиженного природного газа (СПГ), то цены на газ взлетят. Об этом заявил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, передает РИА Новости.

Он напомнил, что Европейский союз (ЕС) включил в 19-й пакет санкций против РФ отказ от российского СПГ в 2027 году. Михельсон добавил, что на Россию приходится более 10% мирового производства СПГ.

«Эти объемы просто пойдут на другие рынки. Исключить их из мирового газового баланса — это просто невозможно, будет беспрецедентный взлет цен, и больше всех в таком случае заплатит европейский потребитель», — сказал он.

В сентябре текущего года Венгрия и Словакия стали крупнейшими импортерами российского газа в ЕС, закупив ресурса на сумму €393 млн и €207 млн соответственно. Кроме того, импортировать российский газ продолжили Франция, Бельгия и Нидерланды.

До этого министр энергетики России Сергей Цивилев заявил, что РФ видит перспективы поставок сжиженного природного газа (СПГ) и создания соответствующей инфраструктуры во Вьетнаме.

Ранее Европа установила новый рекорд по импорту СПГ в летний сезон.