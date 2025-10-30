VISA зарегистрировала товарный знак в России

Международная платежная система VISA зарегистрировала свое название в России в качестве товарного знака. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» в Telegram-канале.

Согласно документам, заявка была одобрена 30 октября. Исключительные права будут действовать до 10 сентября 2034 года.

Компании Visa и Mastercard ушли с российского рынка в марте 2022 года. Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, но внутри страны продолжили функционировать.

При этом в июле года в ЦБ сообщили о планах ограничить период действия карт с истекшим сроком годности.

До этого экономист Александр Разуваев заявил, что просроченные банковские карты Visa и Mastercard, которые используются россиянами, должны постепенно выйти из оборота, поскольку небезопасны. По его словам, использование карт опасно тем, что ими могут попытаться воспользоваться мошенники, в остальном использование этих карт пока ничем не грозит. Он добавил, что российские власти заботливые и о переходе на другие карты обязательно сообщат.

8 октября гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин, рассказал, что карты Visa и Mastercard могут отключить в России из-за истекших сертификатов безопасности. Планируемое ограничение работы подразумевает возврат к модели, когда карты были срочными и требовали перевыпуска.

Сейчас НСПК ожидает предложений кредитных организаций по срокам вывода из оборота просроченных карт. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Visa протестирует стейблкоины в международных платежах.