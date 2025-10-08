Экономист объяснил, чем опасны просроченные карты Visa и Mastercard

Просроченные банковские карты Visa и Mastercard, которые используются россиянами, должны постепенно выйти из оборота, поскольку небезопасны. Об этом в беседе с aif.ru сообщил экономист Александр Разуваев.

«Их использование опасно тем, что ими могут попытаться воспользоваться мошенники, в остальном использование этих карт пока ничем не грозит. Власть у нас заботливая, о необходимости перехода на другие карты уведомит», — отметил эксперт.

Как заявил 8 октября гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин, карты Visa и Mastercard могут отключить в России из-за истекших сертификатов безопасности. Планируемое ограничение работы подразумевает возврат к модели, когда карты были срочными и требовали перевыпуска.

Сейчас НСПК ожидает предложений кредитных организаций по срокам вывода из оборота просроченных карт. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Visa протестирует стейблкоины в международных платежах.