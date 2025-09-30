На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Visa протестирует стейблкоины в международных платежах

Reuters: Visa тестирует стейблкоины для ускорения международных платежей
close
Depositphotos

Американская платежная система Visa объявила о запуске пилотной программы, которая позволит использовать стейблкоины для финансирования международных платежей вместо предварительного внесения наличных на местные счета. Об этом агентству Reuters сообщил руководитель отдела международных потребительских платежей Марк Нельсен.

По его мнению, использование стейблкоинов позволит быстрее проводить трансграничные платежи. Нельсен отмечает, что подобный шаг свидетельствует «о растущем одобрении цифровой валюты крупными компаниями». Он добавил, что закон, принятый в июле в США, сделал использование стейблкоинов более легитимным, устранив предыдущие сомнения крупных финансовых учреждений.

На данный момент Visa работает с несколькими партнерами, но планирует расширить пилотную программу уже к 2026 году. Такая инициатива, по мнению Нельсена, позволит банкам, компаниям, занимающимся денежными переводами, а также другим финансовым учреждениям предварительно пополнять счета стейблкоинами вместо традиционных валют. Это сможет ускорить трансграничные транзакции и высвободить денежные средства, говорит он.

Стейблкоины — это криптовалюта, курс которой привязан к стабильному активу. В отличие от традиционных криптовалют, таких как Bitcoin или Ethereum, курс которых подвержен резким колебаниям, стейблкоины сохраняют фиксированную стоимость.

Ранее в Центробанке высказались о замене Visa и Mastercard.

