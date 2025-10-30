Эксперт объяснила, кому стоит оформлять траншевую ипотеку

Траншевая ипотека будет интересна покупателям жилья на этапе строительства, поскольку небольшой ежемесячный платеж позволяет распределить бюджет и продолжать снимать квартиру или жить в собственной. Об этом в интервью РИАМО сообщила руководитель отдела кредитования и партнерских программ компании PIONEER Ирина Шароварникова.

К слову, как отмечала в беседе с газетой «Известия» президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, падение доли рыночной ипотеки до 18% связано с высокой ключевой ставкой, не дающей гражданам возможности прогнозировать платежи по займам.

Что касается траншевой ипотеки, она также подойдет инвесторам, так как можно минимизировать расходы на обслуживание кредита до ввода объекта в эксплуатацию или его перепродажи, продолжила Шароварникова. Кроме того, по ее словам, данный финансовый инструмент может заинтересовать будущих родителей.

«Можно воспользоваться траншевой ипотекой, а после рождения ребенка и получения всех траншей можно рефинансироваться на семейную ипотеку, таким образом, получить кредит по льготной ставке и приобрести понравившуюся квартиру с фиксацией стоимости на нее», — пояснила эксперт.

Траншевая ипотека — это инструмент, который позволяет получить кредит на жилье частями (траншами) за определенный период времени, тем самым снижается финансовая нагрузка на бюджет заемщика в начале срока кредитования.

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин до этого говорил, что в 2026 году россияне должны зарабатывать более 200 тыс. рублей в месяц для того, чтобы взять рыночную ипотеку на покупку новой квартиры в Московском регионе. Для кредита на приобретение вторичного жилья, по его словам, нужно получать около 150 тыс. рублей ежемесячно.

