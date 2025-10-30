На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснила, кому стоит оформлять траншевую ипотеку

Кредитный эксперт Шароварникова: траншевая ипотека выгодна молодым семьям
true
true
true
close
Нина Зотина/РИА «Новости»

Траншевая ипотека будет интересна покупателям жилья на этапе строительства, поскольку небольшой ежемесячный платеж позволяет распределить бюджет и продолжать снимать квартиру или жить в собственной. Об этом в интервью РИАМО сообщила руководитель отдела кредитования и партнерских программ компании PIONEER Ирина Шароварникова.

К слову, как отмечала в беседе с газетой «Известия» президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, падение доли рыночной ипотеки до 18% связано с высокой ключевой ставкой, не дающей гражданам возможности прогнозировать платежи по займам.

Что касается траншевой ипотеки, она также подойдет инвесторам, так как можно минимизировать расходы на обслуживание кредита до ввода объекта в эксплуатацию или его перепродажи, продолжила Шароварникова. Кроме того, по ее словам, данный финансовый инструмент может заинтересовать будущих родителей.

«Можно воспользоваться траншевой ипотекой, а после рождения ребенка и получения всех траншей можно рефинансироваться на семейную ипотеку, таким образом, получить кредит по льготной ставке и приобрести понравившуюся квартиру с фиксацией стоимости на нее», — пояснила эксперт.

Траншевая ипотека — это инструмент, который позволяет получить кредит на жилье частями (траншами) за определенный период времени, тем самым снижается финансовая нагрузка на бюджет заемщика в начале срока кредитования.

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин до этого говорил, что в 2026 году россияне должны зарабатывать более 200 тыс. рублей в месяц для того, чтобы взять рыночную ипотеку на покупку новой квартиры в Московском регионе. Для кредита на приобретение вторичного жилья, по его словам, нужно получать около 150 тыс. рублей ежемесячно.

Ранее в Госдуме анонсировали льготные ипотечные программы для регионов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами