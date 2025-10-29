В Госдуме анонсировали льготные ипотечные программы для регионов

В ближайшее время в России будут разрабатываться специальные льготные ипотечные программы для семей в регионах, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Действительно стала заметной тенденция чрезмерной урбанизации и оттока молодого населения из регионов в крупные города, особенно Москву и Санкт-Петербург. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время специальные программы для регионов начнут разрабатываться. Но 2025 год уже заканчивается, поэтому не думаю, что какие-то серьезные изменения произойдут в ближайшие два месяца. Напомню, та же IT-ипотека изначально была рассчитана для регионов, так как подразумевалось, что в большинстве своем представители этой сферы работают удаленно, а также начала работать система перемещения офисов крупных фирм из столиц в регионы», — отметил Аксененко.

По его словам, все это делалось и будет дальше делаться с целью стимулирования развития региональной инфраструктуры, для создания комфортных условий для семей и уменьшения социально-экономического дисбаланса.

По мнению депутата, очевидные плюсы таких программ заключаются в том, что, во-первых, для семей в регионах появится возможность получения более доступных условий кредитования. Сейчас, когда многие банки подняли размер первоначального взноса, покупка жилья стала недоступна большому количеству российских семей, подчеркнул парламентарий. При этом необходимо не допустить риска «перекоса» по территориальному признаку — сосредоточения льготных программ только в некоторых регионах, наиболее «богатых», уверен Аксененко. Он допустил, что для тех регионов, где демографические проблемы стоят наиболее остро, должны быть совсем особые условия. Такие проекты в Госдуму уже вносились, и, возможно, сейчас как раз время их пересмотреть, подчеркнул депутат.

«Предложение по дифференциации семейной ипотеки в зависимости от числа детей фракция «Справедливая Россия» вносила уже давно. Мы настаивали на том, чтобы верхняя граница осталась прежней — 6%, а с каждым последующим ребенком ставка снижалась, пока не дошла бы до нулевой. Считаю, что в таком виде система бы работала на демографию. Однако также шли разговоры про повышение процента по ипотеке для семей с одним ребенком до 12%», — отметил Аксененко.

Такую версию он считает не самой жизнеспособной, поскольку в основном это коснется молодых семей. Зачастую заработок у них не самых большой, и для того, чтобы там появился второй ребенок, нужно жилье, которое с высокой ставкой им будет просто не по карману, заключил Аксененко.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 23 октября заявила, что «семейная ипотека фактически превратилась в столичную». По ее словам, необходимо создать условия для выдачи льготных кредитов семьям в регионах на фоне оттока молодежи в крупные города. Кроме того, Матвиенко предложила дифференцировать ставку по семейной ипотеке в зависимости от количества детей.

