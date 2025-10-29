Названа зарплата, необходимая для ипотеки в 2026 году

В 2026 году россияне должны зарабатывать более 200 тыс. рублей в месяц для того, чтобы взять рыночную ипотеку на покупку новой квартиры в Московском регионе. Для кредита на приобретение вторичных квартир нужно получать около 150 тыс. рублей ежемесячно, оценил для «Газеты.Ru» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин. По сравнению с 2025 годом эти показатели вырастут более чем на 9 тыс. и 14 тыс. рублей соответственно.

«Улучшений на рынке недвижимости я не вижу, и требования к величине заработной платы, дохода потенциального заемщика будут только расти. Очевидно, что цифры будут уже за 200 тыс. рублей в месяц для первички и около 150 тыс. рублей для вторички, если мы говорим о Московском регионе. По стране, где стоимость недвижимости ниже и где ниже платежеспособность и кредитоспособность заемщиков, эти цифры будут иными. Финальные цифры зависят от региона. Ситуация, которая в 2026 году будет складываться на рынке недвижимости и на рынке ипотечного кредитования, вызывает озабоченность, поскольку условий для улучшения кредитных ставок пока нет», — отметил Сироткин.

По его мнению, кредиты останутся дорогими: даже если стоимость кредита снизится на 1%, 2%, 3% или 4%, то радикально это не изменит ситуацию на рынке. По ощущениям Сироткина, инфляция будет только расти.

Эксперт сказал, что ситуация усугубляется еще тем, что на российском рынке недвижимости существует дефицит нового жилья, поскольку строить становится все менее выгодно.

«Это подтверждают, в том числе новости о сокращениях работников строительной сферы. В частности, сокращения были у «Самолета» и ПИК. Сокращение предложения очевидно приведет к росту цен. При этом доходы населения не растут, соответственно, у граждан становится все меньше и меньше возможности приобрести жилье», — заключил Сироткин.

В 2025 году, чтобы взять ипотеку на новостройку, нужен доход не ниже 191 тыс. рублей в месяц, оценили аналитики. Для вторичного рынка планка ниже — от 136 тыс. рублей. Средний размер кредита сейчас — 5,7 млн рублей на первичке и 3,7 млн рублей на вторичке. При текущей ставке и сроке 30 лет ежемесячный платеж достигает 95,3 тыс. и 68,2 тыс. рублей соответственно — это на 65% и 58% больше, чем в октябре 2023 года.

