Уроженца Украины осудили в России за госизмену

Суд в РФ приговорил уроженца Украины к 13 годам колонии за госизмену

Новосибирский областной суд приговорил 41-летнего уроженца Украины к 13 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

По данным следствия, в период с февраля 2022 года по июль 2024 года мужчина семь раз перевел денежные средства на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего он потратил на эти цели более 39 тыс. рублей.

«Суд назначил виновному 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей и ограничением свободы сроком на один год», — говорится в заявлении.

Мобильный телефон фигуранта был конфискован в доход государства. То же произошло с денежными средствами в размере, соответствующем перечисленной на нужды ВСУ сумме.

«Кроме того, осужденный лишен государственной награды «За заслуги перед Отечеством» II степени», — рассказали в прокуратуре.

17 декабря российский суд приговорил гражданина РФ и Украины Егора Чистякова к девяти годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Киева. Мужчина собирал и передавал украинским спецслужбам данные о военных объектах на территории Московского региона, а также о военнослужащих министерства обороны РФ.

Ранее женщине-агенту украинских спецслужб вынесли приговор за подготовку теракта в Воронеже.