В Минэнерго России заявили о перспективах поставок СПГ во Вьетнам

РФ видит перспективы поставок сжиженного природного газа (СПГ) и создания соответствующей инфраструктуры во Вьетнаме. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр энергетики России Сергей Цивилев.

«Активно развивается и сотрудничество с Вьетнамом. Наши компании уже ведут разработку нефтегазовых месторождений на его территории. Мы также видим перспективы в поставках СПГ и создании соответствующей инфраструктуры», — отметил глава Минэнерго.

3 октября стало известно, что поставки СПГ из России в страны Европейского союза (ЕС) с начала 2025 года сократились на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Импорт ЕС российского сжиженного природного газа в январе — сентябре составил около 15 млрд куб. м против 16,1 млрд куб. м в 2024 году. В сентябре СПГ из России в Европу было поставлено в объеме 1,1 млрд куб. м против 1,55 млрд куб. м в сентябре прошлого года.

Ранее Европа установила новый рекорд по импорту СПГ в летний сезон.