На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме прокомментировали возможное возвращение Toyota на российский рынок

Алтухов: здравый смысл возобладает, если Toyota решит вернуться в Россию
true
true
true
close
Toyota

Возвращение автоконцерна Toyota на российский рынок, если оно состоится, не будет простым. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

Он отметил, что возможное возвращение концерна означает, что компания демонстрирует свое здравомыслие.

«Но всем желающим вернуться нужно учитывать, что конъюнктура изменилась. Спрос на машины во многих сегментах удовлетворен», — сказал Алтухов.

До этого портал Autonews сообщил, что компания Toyota провела непубличную встречу с крупными российскими дилерами. Представители бренда подтвердили, что проводят рабочие встречи и конференции с российскими партнерами. При этом в пресс-службе ООО «Тойота Мотор» подчеркнули, что на данный момент у компании нет планов по импорту новых автомобилей в Россию.

В свою очередь директор «Автостата» Сергей Целиков сообщил, что в России продолжает расти импорт автомобилей из Китая. По его данным, в сентябре из Китая в Россию ввезли 9,9 тысячи легковых автомобилей с пробегом.

Ранее стало известно, какие автомобили могут освободить от утильсбора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами