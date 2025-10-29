На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, какие автомобили могут освободить от утильсбора

true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

В Государственной Думе предложили освободить от уплаты утильсбора транспортные средства на таможенных складах. Об этом сообщают «Известия».

Согласно пояснительной записке, предусмотрены изменения в статью 241 ФЗ «Об отходах производства и потребления», где закреплен перечень исключающих уплату утильсбора оснований. Но на сегодняшний день в документе не учитываются особенности применения различных таможенных процедур.

Так, для иностранной продукции, хранящейся на таможенном складе, на определенный срок не предусмотрены пошлины и налоги. Но при поставках к нам автомобилей и шасси приходится оплачивать утильсбор. Сложившаяся ситуация «противоречит самой природе необходимости его уплаты», так как транспортные средства еще не находятся в свободном обращении в РФ.

16 сентября стало известно, что правительство России планирует изменить методику расчета утилизационного сбора на автомобили — это приведет к увеличению его размера. В Минпромторге заявили, что существующие льготные ставки для физических лиц, ввозящих машины в РФ, будут сохранены, но только для автомобилей, мощность которых не превышает 160 лошадиных сил.

По словам гендиректора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, после введения повышенного утильсбора на автомобили мощнее 160 л.с. для частных лиц в Россию перестанут ввозить по каналам альтернативного импорта популярные кроссоверы Geely Monjaro.

О том, что дату введения новых правил утильсбора могут перенести, стало известно 14 октября.

Ранее во Владивостоке жители вышли на митинг из-за повышения утильсбора.

