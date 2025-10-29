Матвиенко словами «не дождутся» оценила устойчивость экономики РФ перед санкциями

Матвиенко: даже 30 пакетов санкций не повлияют на ситуацию в России

Макроэкономическая ситуация в России является, несмотря ни на что, стабильной. Даже 30 пакетов санкций от недружественных стран не смогут изменить это, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

«Наши недружественные страны, что называется, не дождутся. Пусть они хоть 30 пакетов санкций принимают», — сказала Матвиенко на пленарном заседании.

Она отметила, что государственная система и правительство РФ на данный момент проводят работы, направленные на преодоление экономических трудностей и на решение внутренних задач.

22 октября США объявили о введении новых антироссийских санкций, которые стали первыми во второй период президентства Дональда Трампа. Под ограничения попали крупнейшие добывающие и перерабатывающие нефть предприятия, их производственные филиалы и транспортные компании.

Спустя сутки, 23 октября, ЕС утвердил 19-й пакет санкций против России, который затрагивает энергетическую, финансовую и торговую сферы. В него в том числе вошли новые ограничения на перемещение российских дипломатов и запрет на закупку российского сжиженного природного газа (СПГ), который будет проводится в два этапа. Кроме того, под санкциями оказались 117 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть (так называемый теневой флот). Также россиянам начнут блокировать операции с криптовалютой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали об ответных мерах на санкции против России.