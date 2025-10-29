На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Nvidia стала самой дорогой публичной компанией в мире

Nvidia стала первой компанией в мире с капитализацией в $5 трлн
close
Global Look Press

Американская корпорация Nvidia стала самой дорогой публичной компанией мира, достигнув рыночной капитализации в $5 трлн. Об этом сообщает Bloomberg.

Акции производителя чипов Nvidia подорожали на 3,5% — до $208,05 за бумагу после того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином экспорт чипов компании в Китай.

Согласно материалу агентства, рост стоимости Nvidia поддерживается глобальным бумом искусственного интеллекта и активной деятельностью генерального директора Дженсена Хуанга, который расширяет партнерства с такими корпорациями, как Nokia, Samsung Electronics и Hyundai Motor Group.

По данным Bloomberg, в 2025 году акции Nvidia подорожали более чем на 50%, обеспечив почти пятую часть роста индекса S&P 500. Аналитики отмечают, что рыночная оценка компании в $5 трлн еще недавно казалась немыслимой.

28 октября Трамп провел встречу с главой компании Nvidia Дженсеном Хуангом и назвал его блестящим руководителем в ходе выступления перед представителями бизнеса в Токио.

В своей речи американский лидер поздравил Nvidia с выпуском передового чипа Blackwell, разработанного совместно с тайваньской TSMC. Трамп подчеркнул, что эти компании, как и другие производители чипов, инвестируют в американскую экономику сотни миллиардов долларов.

Ранее капитализация Apple впервые превысила $4 трлн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами