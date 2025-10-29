Nvidia стала самой дорогой публичной компанией в мире

Nvidia стала первой компанией в мире с капитализацией в $5 трлн

Американская корпорация Nvidia стала самой дорогой публичной компанией мира, достигнув рыночной капитализации в $5 трлн. Об этом сообщает Bloomberg.

Акции производителя чипов Nvidia подорожали на 3,5% — до $208,05 за бумагу после того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином экспорт чипов компании в Китай.

Согласно материалу агентства, рост стоимости Nvidia поддерживается глобальным бумом искусственного интеллекта и активной деятельностью генерального директора Дженсена Хуанга, который расширяет партнерства с такими корпорациями, как Nokia, Samsung Electronics и Hyundai Motor Group.

По данным Bloomberg, в 2025 году акции Nvidia подорожали более чем на 50%, обеспечив почти пятую часть роста индекса S&P 500. Аналитики отмечают, что рыночная оценка компании в $5 трлн еще недавно казалась немыслимой.

28 октября Трамп провел встречу с главой компании Nvidia Дженсеном Хуангом и назвал его блестящим руководителем в ходе выступления перед представителями бизнеса в Токио.

В своей речи американский лидер поздравил Nvidia с выпуском передового чипа Blackwell, разработанного совместно с тайваньской TSMC. Трамп подчеркнул, что эти компании, как и другие производители чипов, инвестируют в американскую экономику сотни миллиардов долларов.

Ранее капитализация Apple впервые превысила $4 трлн.