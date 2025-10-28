На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Капитализация Apple впервые превысила $4 трлн

Apple стала третьей в истории компанией с капитализацией более $4 трлн
Mark Lennihan/AP

Американская Apple стала третьей в истории компанией, чья рыночная стоимость превысила $4 трлн. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

По данным торгов на 16:57 мск, акции производителя айфонов росли на 0,33%, до $269,71 за бумагу. Капитализации Apple на тот момент составляла $4,001 трлн.

Apple стала третьей компанией в мире после Nvidia и Microsoft, чья рыночная стоимость превысила $4 трлн.

До этого сообщалось, что группа акционеров Apple подала коллективный иск против компании и ее руководства, включая генерального директора Тима Кука. Поводом стало введение в заблуждение относительно сроков внедрения искусственного интеллекта в продукцию компании.

Утверждается, что Apple существенно занизила оценку сроков разработки и интеграции ИИ-функций, включая систему Apple Intelligence и голосовой ассистент Siri. Это, как считают акционеры, повлияло на финансовые результаты и рыночную капитализацию, особенно в контексте продаж iPhone. Жалоба касается акционеров, которые потенциально понесли убытки в сотни миллиардов долларов в 2024 году.

Ранее стало известно, что Apple намерена отказаться от кнопок во всех гаджетах.

